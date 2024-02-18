عظام فك انتشلت من بحر الشمال تكشف مصير مقاتل بارز للمقاومة الهولندية

كشف التحليل الجيني لعظام فك تم انتشاله من بحر الشمال مصير مقاتل بارز من المقاومة الهولندية بعد أكثر من 80 عاما على فقدانه.

ووفقا للشرطة الهولندية، فقد أصبح من الممكن التعرف على العظام من خلال مقارنة الحمض النووي للفك، التي عثر عليها الصيادون في شبكتهم قبالة سواحل شمال هولندا في عام 2003، مع الحمض النووي للأحفاد المحتملين.

ويعتقد أن العظام تعود إلى إرنست مولتزر، الذي قاوم، بصفته نائب رئيس شركة لوكاس بولس للمشروبات خلال الحرب العالمية الثانية، عمليات التسليم من شركته إلى المحتلين النازيين وتم فصله.

وانضم مولتزر إلى المقاومة وأراد العبور إلى إنجلترا على متن قارب تجديف مع اثنين من رفاقه في نوفمبر 1941.

ولم يصل مولتزر، الذي شارك كبحار في دورة الألعاب الأولمبية عام 1936 في ميونخ، إلى هناك قط.

وتم اكتشاف عظام فكه على بعد 6 كيلومترات قبالة الساحل الهولندي.

وقالت السلطات إن بقايا المقاوم دفنت يوم السبت في مقبرة الشرف الوطنية في أبلدورن.