أوكرانيا تقصف دونيتسك بـ109 قذائف خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" لدى "المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا" المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك الشعبية 32 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين.



وقالت البعثة، في بيان، "سجلت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا 32 واقعة لهجمات مسلحة شنتها التشكيلات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأضاف البيان "لقي أربعة مدنيين حتفهم، من بينهم طفل من مواليد عام 2009. كما أصيب ستة مدنيين بجروح، بينهم أطفال من مواليد عامي 2013 و2015".



وأشارت البعثة إلى إطلاق ما مجموعه 109 قذائف من عيارات مختلفة.