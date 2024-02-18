أعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته بتصوير الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" في السعودية، قائلا: "كان في تسهيلات لينا كتير في السعودية، كنا بنصور في أماكن حقيقية في الشارع، وقلبنا عربيات، وفجرنا عمارات".

وأضاف، خلال لقاء على هامش حفل الليالي المصرية السعودية، أن فيلم "ولاد رزق 3" قد تم تصوير جزء منه في الرياض، ويتبقى تصوير 4 أسابيع في مصر، وسيتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

ويأتي فيلم "ولاد رزق 3" بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق.. عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

يشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.