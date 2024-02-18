أطباء كوريون جنوبيون يحذرون من كارثة إذا نفذت الحكومة تهديداتها بمعاقبتهم على الإضراب

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حذرت "الجمعية الطبية الكورية" في كوريا الجنوبية من حدوث عواقب كارثية إذا نفذت الحكومة الكورية الجنوبية تهديداتها بمعاقبة الأطباء المتدربين والمقيمين الذين يعتزمون الاستقالة بشكل جماعي غدا الاثنين.

ويعتزم نحو 2700 طبيب متدرب ومقيم في خمسة مستشفيات عامة كبرى ترك العمل الثلاثاء المقبل بعد تقديم خطابات استقالاتهم غدا الاثنين لمعارضة خطة الحكومة لزيادة حصص طلبة كليات الطب في الجامعات بشكل كبير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إن هؤلاء يشكلون 37% من إجمالي عدد الأطباء في المستشفيات.

ودعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك-سو اليوم الأحد الأطباء إلى الامتناع عن العمل الجماعي لأنه قد يعرض حياة الأشخاص للخطر.

وقالت الحكومة إنها سترد بحزم ووفقا للقوانين إذا قرر الأطباء الإضراب عن العمل.

وقالت الجمعية الطبية الكورية، وهي مجموعة عمالية تمثل نحو 15 ألف طبيب كوري جنوبي، في بيان "سنواجه كارثة طبية إذا حاولت الحكومة معاقبة طلاب الطب والأطباء المتدربين على أفعال بناء على إرادتهم الحرة من خلال وضع إطار غير دستوري عليها."

وأضافت الجمعية أن تعليقات هان "ليست أكثر من ذريعة لقمع ومعاقبة تصرفات الأطباء المستقلة."