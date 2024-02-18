اتحاد الصناعات: امتيازات مصر للمستثمرين تجعلها أولى الدول المرشحة للاستثمار

قال باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي في اتحاد الصناعات، إن المستثمر التركي جاد بطبعه، موضحا أنه من الممكن أن نحصل من دول أخرى على أفكار مشروعات استثمارية أو خطط ولكن تكون ذات مردود بطيء وطويلة الأجل؛ ولكن يختلف الأمر مع المستثمر التركي.



وأضاف «شعيرة»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الامتيازات الموجودة بمصر تجعلها أولى الدول المرشحة للاستثمار بها، موضحًا أن الفترات الصعبة بين الدولتين لم تؤثر على العلاقات الاقتصادية فيما بينهما فهي «جيدة»، وتم الفصل بين الاستثمارات والسياسة، وهذا ما ساعد المستثمر في العمل بأريحية.



وتابع: «الاستثمارات الصناعية التي على وشك الدخول تفتح أبوابا كبيرة جدًا لفرص العمل للشباب المصريين، والتعاون مع الشركات المصرية الموجودة، وهذا سيكون له مردود إيجابي سريع عن الدول الأخرى».