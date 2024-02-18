واشنطن بوست: إيران حذرت حزب الله من إعطاء سبب لنتنياهو لتوسيع الحرب في لبنان

حذرت إيران حزب الله من "إعطاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي سبب لتوسيع الحرب في لبنان"، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب التقرير، في اجتماع عقد هذا الشهر في لبنان بين ممثلي الحكومة في طهران وبعض أعضاء حزب الله، قال الإيرانيون إنه على الرغم من اهتمامهم بتعطيل خطط الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، إلا أنهم يطالبون حزب الله وغيره من "الميليشيات" المسلحة يمارسون ضبط النفس في وجههم.

وبحسب مسئولين أميركيين كبار، فإن فترة الهدوء التي تشنها "الميليشيات" الموالية لإيران في سوريا والعراق استمرت لمدة 13 يوماً، وهي فترة تعتبر استثنائية في هذا الصدد.

وخلص مسئول أميركي كبير إلى أن "إيران ربما أدركت أن مهاجمة القوات الأميركية لا يخدم مصالحها الآن".