مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعلق على أنباء غلق بايدن الهاتف في وجه نتنياهو

علق مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجابي، على المعلومات التي أثيرت في الفترة الماضية بخصوص غلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الهاتف في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن هنجابي، قوله إن المكالمات الهاتفية يسود بعضها التوتر والقلق، والبعض الآخر يسوده المودة والمتعة معا.

وزعم أن بايدن لم يغلق الهاتف في وجه نتنياهو، موضحًا بأنه يكون «على الخط في كل مكالمة».

وكان موقع أكسيوس قد تحدث في وقت سابق، عن أن بايدن أغلق الهاتف في وجه نتنياهو.

ونُظر إلى هذا التطور على أنه دليل كبير على توسع الخلاف بينهما جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وفيما أوضح الموقع الأمريكي أن المكالمة المذكورة جرى في 23 ديسمبر، فقد نوه بأن هناك أدلة متزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره تجاه المسؤول الإسرائيلي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية قلقة من أن إسرائيل لن تلتزم بجدولها للانتقال لعمليات أقل حدة في غزة.