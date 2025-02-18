الرئيس الأوكراني يعلن تأجيل لزيارته للسعودية ويوضح السبب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، تأجيل زيارته للسعودية التي كانت مقررة غدًا الأربعاء قائلا إنه لا يمكن إجراء محادثات لإنهاء الحرب بدون أوكرانيا.

ولم تشارك أوكرانيا في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في الرياض اليوم الثلاثاء.

وأوضح زيلينسكي أن كييف لم تتلق دعوة لحضور الاجتماع، وكان من المقرر أن يسافر إلى السعودية غدا الأربعاء، وفق وكالة رويترز.

وقال زيلينسكي للصحفيين خلال زيارة إلى تركيا حيث أجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "لا نريد أن يقرر أحد أي شيء خلف ظهورنا.. لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن كيفية إنهاء الحرب بدون أوكرانيا".

وأضاف أنه أرجأ زيارته إلى الرياض حتى العاشر من مارس لأنه لا يريد أي مصادفات مع الأطراف خلال تواجده في السعودية.

وبينما تقترب الحرب مع روسيا من إتمام عامها الثالث الأسبوع المقبل، قال زيلينسكي إن كييف وموسكو لن تتمكنا من تحقيق النصر في ساحة المعركة.

وتتواصل المعارك العنيفة على جبهة تمتد لأكثر من 1000 كيلومتر، وتتقدم القوات الروسية ببطء ولكن بخطى ثابتة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وسيطرت أوكرانيا على جزء صغير من منطقة كورسك الروسية في هجوم مباغت شنته عبر الحدود في أغسطس 2024.

وقال زيلينسكي إنه يجب أن تشارك الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا في المحادثات بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف من أجل تحقيق سلام عادل.

وناقش الرئيس الأوكراني هذه القضايا في محادثاته مع أردوغان.

وقال أردوغان في المؤتمر الصحفي المشترك، إن سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها لا تقبل الجدل من وجهة نظر أنقرة، موضحا أن تركيا ستكون مكانا مناسبا لأي محادثات سلام محتملة تشمل روسيا.