بولندا: إدارة ترامب تؤكد التزام أمريكا بأمن أوروبا الشرقية

قال رئيس بولندا أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى تأكيدات أمريكية بأن واشنطن لن تخفض من وجود قواتها في بولندا وأماكن أخرى على طول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أي خطط لسحب قوات من المنطقة، لكنها قالت إن أوروبا يجب أن تقوم بالمزيد لتوفير أمنها الخاص.

وقد أثار موقف إدارته تساؤلات في المنطقة حول ما إذا كانت واشنطن ستحافظ على التزاماتها الطويلة تجاه الشركاء بحلف الناتو.

وقال دودا للصحفيين في وارسو "لا توجد مخاوف من أن الولايات المتحدة ستقلل من مستوى وجودها في بلدنا، أو أن الولايات المتحدة ستنسحب من مسؤوليتها أو المسؤولية المشتركة عن أمن هذا الجزء من أوروبا".

وتابع "على العكس من ذلك، آمل أنه بفضل الجهود التي يبذلها الرئيس ترامب حاليا، ستنتهي الحرب في أوكرانيا".

وتحدث دودا، الذي كان على علاقة طيبة منذ فترة طويلة مع ترامب، للصحفيين بعد مقابلة الجنرال كيث كيلوج، المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا وروسيا.

وقال دودا إن تقييمه يستند إلى محادثات أجراها في الأيام الأخيرة، مع كيلوج ومع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الذي استضافه في وارسو الأسبوع الماضي.

ودعا الرئيس البولندي مواطنيه إلى "التحلي بالهدوء" في ضوء التحول في الأولويات الأمريكية في ظل إدارة ترامب.