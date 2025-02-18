مدرب الاتحاد: فزنا على الجونة ولم نكن في أحسن حالاتنا

أعرب حسن يوسف، المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الجونة بهدف دون مقابل، خلال مواجهة الفريقين لحساب الجولة الـ14 من الدوري المصري.

قال حسن يوسف، في برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»:" الفريق لم يكن في أحسن حالاته في مباراة اليوم رغم الاستحواذ على الكرة في معظم فترات اللقاء، ولكن ربنا أكرمنا بالفوز في نهاية اللقاء من أجل جماهيرنا التي حضرت في المدرجات".

أضاف:" بطء رتم المباراة كان في صالح نادي الجونة، لذلك كان علينا أن نرفع رتم المباراة كي نتمكن من تحقيق الانتصار".

تابع:" الفريق قدم مستويات جيدة في عدة مباريات سابقة، أبرزها مباراة إنبي لكن التوفيق لم يحالفنا لتحقيق الفوز".

أتم حسن يوسف بالتأكيد على أن عدم ضغط المباريات في الدوري ساعد الفريق بشكل كبير على الجاهزية البدنية عكس المواسم السابقة.