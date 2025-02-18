الأردن: تعدد الزوجات شرط لاستقدام أكثر من طباخ أو عاملة منزل

أوضح الناطق باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود، أن شرط الزواج من 3 أو 4 زوجات الوارد في تعليمات المكاتب العاملة باستقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2025، لاستقدام طاه أو بستنجي أو عاملة، هو للعامل الثالث أو أكثر من هذه المهن.

وقال الزيود لوكالة «عمون»، إنه يسمح للمواطن سواء كان متزوجا بواحدة أو اثنتين أو غير متزوج باستقدام عاملين اثنين من مسمى طاه أو بستنجي أو عاملة، لكن إذا رغب باستقدام عامل ثالث في أي من تلك المهن فيجب تحقيق الشروط الواردة في التعليمات التي صدرت مؤخرا، ومنها أن يكون متزوجا ثلاث أو أربع زوجات.

وذكر أن «الهدف من هذا الشرط هو ضمان عدم استغلال العاملين المستقدمين في تشغيلهم بأماكن أخرى غير المستقدمة على اسمها، أو تشغيلهم بطرق غير قانونية؛ كأن يستقدم شخصا مجموعة من العاملين ثم يوزعهم على العمل في أماكن مختلفة.

وأكد الزيود أن الشروط جاءت لتحقيق الغاية من استقدام العمالة غير الأردنية.

وأثارت التعليمات المعدلة لتعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2025، والمنشورة في الجريدة الرسمية مؤخرا جدلا؛ بسبب ورود شرط الزواج من 3 أو 4 زوجات، إذ فُهم أنه ينطبق على من يستقدم طاه واحد أو بستنجي واحد.