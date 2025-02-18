ملك الأردن يؤكد رفض بلاده للتهجير والتوطين والوطن البديل في القضية الفلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم الاثنين، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الرافض للتهجير والتوطين والوطن البديل.

وشدد الملك عبد الله الثاني، خلال حديثه لمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على أن موقفه لم ولن يتغير، وأن القول على مدى 25 عاما هو: "كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل"، واستنكر تشكيك البعض بهذه المواقف الثابتة، مؤكدا أهمية العمل على إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأعاد الملك التأكيد على أهمية العمل على خفض التصعيد في الضفة الغربية، مشددا على أن تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.