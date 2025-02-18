سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، تفاصيل خطة إعادة إعمار قطاع غزة بصيغتها المحدثة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، تتضمن خطة إعادة الإعمار بصيغتها المحدثة مرحلتين:

المرحلة الأولى

- تمتد على 3 سنوات وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار

- تتضمن التدخلات الطارئة التي بدأت منذ وقف إطلاق النار في مجالات الإغاثة والإيواء المؤقت.

- تشمل توفير الخدمات الأساسية لتجمعات النازحين، وصولا إلى رفع كفاءة الإيواء المؤقت ودفع عجلة الإنتاج الاقتصادي في مختلف المجالات.

المرحلة الثانية

- ستركز على إعادة الإعمار والتي قد تمتد لعدة سنوات أخرى.

- تكلفتها الأولية تصل إلى حوالي 33 مليار دولار، بناء على تقديرات مؤسسات أممية عدة.

وشدد المجلس على وحدة مؤسسات الدولة، والحاجة لتعاون الجميع وتمكين الحكومة من القيام بمسئولياتها في شطري الوطن، خصوصا أن معاناة أهل القطاع تحتاج إلى جهود كبيرة ومخلصة وموارد هائلة لتعزيز صمودهم وإفشال مخططات التهجير كافة.

وأكد استمرار العمل على الأرض في إغاثة أبناء أهل قطاع غزة، وإقامة المزيد من مراكز الإيواء المخطط لها وتزويدها بالخدمات اللازمة، ورفض مخططات التهجير، والتأكيد على جهود الشقيقة مصر والأشقاء العرب والدول الصديقة في دعم خطة إعادة الإعمار بمساهمة الفلسطينيين، وليس بإخراجهم تحت أية مبررات أو ذرائع.