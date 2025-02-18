صندوق التكافل بنقابة الصحفيين: البدء في تطبيق الميزة التكافلية الجديدة وصرف الزيادات الثلاثاء المقبل

يسر مجلس إدارة صندوق التكافل أن يعلن عن الانتهاء من اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرارات الجمعية العامة للصندوق الخاصة بزيادة الميزة التكافلية، وبناءً عليه تقرر صرف فرق الميزة التكافلية للزملاء، الذين قاموا بصرف مستحقاتهم خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٤، حتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ لبلوغ سن 60 أو الوفاة، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء القادم الموافق 25 فبراير 2025م.

وكانت الجمعية العامة للصندوق قد قررت في 28 يوليو 2024م، زيادة الميزة التكافلية للأعضاء بنسبة 60% اعتبارًا من 2024/1/1م، وزيادة الاشتراك 100 جنيه شهريًا.

وأضاف:" حرصًا من مجلس الإدارة على مصلحة الأعضاء، وتقديرًا للظروف الاقتصادية الحالية، قرر مجلس الإدارة تقسيط فروق الاشتراك للأعضاء المسددين بحد أدنى 50 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من شهر أكتوبر 2024م.

وتابع:" مع العلم بأن عدد الأعضاء المستفيدين من صرف فرق زيادة الميزة التكافلية (149) عضوًا.



