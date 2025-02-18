نتنياهو يعلن بدء المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل بشرط نزع سلاح القطاع

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن بدء المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل، مشترطًا نزع سلاح القطاع كجزء أساسي من الاتفاق.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان حركة حماس عن نيتها تسليم جثامين أربعة محتجزين، بينهم أفراد من عائلة بيباس، يوم الخميس المقبل، يليها إطلاق سراح ستة محتجزين أحياء يوم السبت.

وتضمنت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي بدأت في 19 يناير، وقفًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى، حيث أفرجت حماس عن 33 رهينة إسرائيلية مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين. ومع ذلك، تواجه المرحلة الثانية تحديات كبيرة، أبرزها إدارة قطاع غزة بعد الحرب، في ظل تباينات عميقة بين الأطراف المعنية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، بوصول معدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

جاء ذلك بعد نجاح الجهود المصرية القطرية تمهيدًا للبدء في عملية إعادة إعمار القطاع.

وقالت القناة، إن معدات إعادت الإعمار ورفع الهدم وكرافانات الإعاشة إلى قطاع غزة للبدء في عملية إعادة إعادة الإعمار في القطاع.

وأضافت المعدات بدأت بالفعل في تمهيد الطريق المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم من الجانب الفلسطيني.

وأوضحت أن معدات إعادة الإعمار تتجه صوب جنوب قطاع غزة لبدء عملها في المناطق الأكثر تضررًا.

وبدأت هذه المعدات الثقيلة دخول قطاع غزة من معبر رفح صباح اليوم الثلاثاء.