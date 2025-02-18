الاحتلال يعتدي بالضرب على طاقم إسعاف في مخيم جنين

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب، مساء اليوم الاثنين، على طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن الاحتلال اعتدى بالضرب على طاقم إسعاف تابع لها خلال محاولته نقل حالة مرضية من مخيم جنين، على الرغم من التنسيق مع الصليب الأحمر للدخول إلى المخيم ونقل الحالة.

وتعتدي قوات الاحتلال على طواقم الإسعاف بشكل مستمر خلال محاولتها نقل إصابات أو حالات مرضية من وإلى مستشفيات مدينة جنين، وتعرقل عملها وتدقق في هويات أفرادها، كما احتجزت مركبات إسعاف أكثر من مرة، خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها لليوم الثامن والعشرين على التوالي.