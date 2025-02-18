رئيس الوزراء: نسعى لأن يتجاوز حجم التبادل التجاري مع كرواتيا حاجز المليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تشهد استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة إضافة إلى الوفود السياحية، ونموًا ملحوظًا في الصادرات، مشيرًا إلى أن «الأمر يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية نافذة».

وشدد خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين، اليوم الثلاثاء، على أهمية التعاون الثنائي بين الجانبين؛ للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية.

ونوه أن التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا انخفض إلى 160 مليون دولار العام الماضي، مضيفًا: «يجب العمل معا لإعادة التبادل التجاري إلى ما كان عليه، وتجاوز حاجز المليار دولار بتنويع المزيج السلعي والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية».

وأشار إلى ضرورة إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، قائلًا إن 33 شركة كرواتية تستثمر في مصر، بمساهمات تصل إلى 20 مليون دولار.

ولفت إلى ضرورة مضاعفة الأرقام بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، في ظل اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، والمليارات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي كضمانات للاستثمار وقروض ميسرة للاستثمار وتمويل التجارة.