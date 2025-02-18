إسرائيل تعتزم انشاء هيئة حكومية لتعزيز المغادرة الطوعية لسكان غزة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها ستؤسس هيئة حكومية لتعزيز ما تسميه "المغادرة الطوعية لسكان غزة".

يأتي هذا الإعلان كأحدث مؤشر على تبني إسرائيل لخطة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين خارج غزة. وأثارت هذه الخطة غضب الفلسطينيين وأحدثت ردود فعل غاضبة في أنحاء الشرق الأوسط.

أما داخل إسرائيل، فقد ساهمت في إضفاء الشرعية على فكرة كانت في السابق محصورة في أوساط اليمين المتطرف.

ويقول ترامب إن الولايات المتحدة ستشرف على عمليات رفع الركام وإعادة إعمار غزة لسنوات، لكن الفلسطينيين لن يُسمح لهم بالعودة. ورغم أن ترامب والمسؤولين الإسرائيليين وصفوا الخطة بأنها "طوعية"، فإن خبراء القانون الدولي يحذرون من أن تنفيذها قد يشكل جريمة حرب.

وأفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن الخطة تشمل "مساعدات واسعة النطاق تتيح لأي مقيم في غزة يرغب في الهجرة الطوعية إلى دولة ثالثة الحصول على حزمة تشمل، من بين أمور أخرى، ترتيبات مغادرة خاصة عبر البحر والجو والبر".