شرطة هايتي تشتبه في ضلوع برلماني سابق في الهجمات الدموية لعصابات

أصدرت السلطات في هايتي أكثر من 10 أوامر بالقبض على مشتبه بهم لاتهامهم بدعم أفراد العصابات الذين شنوا هجمات على مدينة هادئة بالقرب من العاصمة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

ولقي العشرات من الأشخاص حتفهم في مدينة كنسكوف هذا الشهر، بما في ذلك ثلاثة من رجال الشرطة وجندي واحد، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الشرطة ليونيل لازار في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وحسبما ذكر لازار فإن من بين المتهمين بالتخطيط ضد الحكومة ودعم العصابات، العضو السابق في البرلمان نينيل كاسي والبرلماني السابق عن مدينة كنسكوف ألفريدو أنطوني. ولم يتسن الوصول إليهما للتعليق على الفور.

وتسيطر العصابات على 85% من العاصمة بورت-أو-برنس، وفي الأشهر الأخيرة شنوا هجمات على مجتمعات كانت هادئة سابقا في محاولة للاستيلاء على المزيد من الأراضي.