انخفاض طفيف للنفط مع تقدم بالمحادثات بين واشنطن وطهران

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، الأربعاء، مع تقدم المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجع خام برنت بمقدار 3 سنتات أو 0.04% ليصل إلى 67.39 دولارا للبرميل عند الساعة الـ 01:39 بتوقيت جرينتش.

بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات أو 0.08 بالمئة ليتداول عند 62.28 دولارا، وهو أدنى مستوياتهما في أسبوعين.

ورعت سلطنة عمان جولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في مدينة جنيف السويسرية، بعد جولة سابقة بالعاصمة مسقط في 6 فبراير الجاري.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن المفاوضات أحرزت "تقدما جيدا نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة".

كما تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتلفزيون بلاده الرسمي، عن "تقدم" في مفاوضات جنيف، والتوصل إلى تفاهم بشأن قيام الجانبين بالعمل على نص محتمل لاتفاق وتبادل الآراء بشأنه.

وفي 6 فبراير الجاري، استضافت العاصمة العمانية مسقط جولة مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حشد عسكري أمريكي في المنطقة ضد طهران.

وتطالب إيران برفع العقوبات مقابل استمرار برنامجها النووي ضمن إطار قيود تمنعها من إنتاج قنبلة ذرية.​​​​​​​

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وإخراج مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد.