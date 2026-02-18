الجيش البولندي يحظر دخول السيارات الصينية للمنشآت العسكرية

حظر الجيش البولندي دخول السيارات الصينية للمنشآت العسكرية، أملا في منع جمع السيارات الحديثة تكنولوجيا للمعلومات الحساسة.

وكتب الجيش البولندي بيان مبررا سبب الحظر أن السيارات الحديثة المزودة بأجهزة استشعار وأنظمة اتصالات متقدمة قادرة على " الحصول على معلومات واستخدامها بدون رقابة". ويمكن للسيارات الآن جمع مقاطع فيديو والصوت وتحديد المواقع، وهناك مخاوف الآن من أن المنتجين الصينيين ربما يتشاركون بعض من هذه المعلومات الحساسة مع سلطاتهم.

وأوضح الجيش أن جميع السيارات القادرة على تسجيل الموقع ومقاطع الفيديو والصوت سيتم منعها من دخول المناطق العسكرية المؤمنة لحين وقف تشغيل هذه الوظائف، مما يعني أن القيود الجديدة لا تنطبق فقط على المنتجات الصينية.

وأوضح الجيش أن الإجراءات حمائية، ومتوافقة مع الممارسات المتبعة في دول أخرى بحلف شمال الأطلسي (الناتو).