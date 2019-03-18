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رئيس الوزراء الفرنسي: سيتم حظر الاحتجاجات في الشانزليزيه عقب أعمال الشغب

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 18 مارس 2019 - 10:29 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مارس 2019 - 10:29 م

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، أن السلطات في البلاد سوف تحظر في المستقبل تنظيم احتجاجات في المناطق التي شهدت أعمال شغب من جانب أصحاب السترات الصفراء، مثل شارع الشانزليزيه في باريس، إذا ما نما إلى علمها أن المتطرفين يخططون لأعمال عنف.

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