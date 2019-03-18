رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بدعم البنك الدولي المتواصل لتنمية بلاده

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الاثنين، بالدعم المتواصل من قِبل البنك الدولي لبناء القدرات وتطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي في باكستان.

وجاءت تصريحات خان خلال لقائه وفدا من البنك الدولي في إسلام آباد -حسب ما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- حيث أكد تطلع حكومته إلى شراكة قوية مع البنك في مختلف المجالات، لا سيما بناء الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز السياحة.

وأشار خان إلى خطوات حكومته على صعيد تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر وتيسير ممارسة أنشطة الأعمال في البلاد، كما ثمّن وفد البنك الدولي رؤية رئيس الوزراء الباكستاني بشأن تقدم وتنمية البلاد.