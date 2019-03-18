إضرابات تتعلق ببريكست تتسبب في إلغاء رحلات قطار يوروستار

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تسبب إضراب لضباط الجمارك الفرنسيين في إلغاءات وتأخيرات كبيرة على خط قطار "يوروستار" الرابط بين باريس وبريطانيا أمس الأحد.

وقالت شركة "يوروستار" على موقعها الالكتروني: "إننا "ننصح بعدم السفر ما لم تكن هناك ضرورة قصوى". وقد تم إلغاء حركة أربعة قطارات اليوم الأحد، بينما ستتعطل ثلاثة قطارات على الأقل اليوم الاثنين.

ويخشى مسؤولو جمارك في مدينتي كاليه ودونكيرك أن تتدهور ظروف عملهم في أعقاب رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

ويطالب مسؤولو الجمارك بالحصول على أجور أفضل وتوظيف المزيد من العمالة، خلال إضرابهم الذي ينظموه منذ مطلع مارس.

ولم ينه المسؤولون إضرابهم بشكل كامل. وبدلا من ذلك يقومون بما يطلق عليه إضراب بطئ، إذ يقوم الموظفون بواجباتهم بما يتفق واللوائح لكنه بشكل أبطأ وحسب الغرض.

وتسبب ذلك في حدوث اختناقات في حركة المرور وتأخيرات عند مدخل نفق قطار يوروستار ومرافيء العبارات.