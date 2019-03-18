مقتل 3 مراهقين في حادث تدافع بإيرلندا الشمالية

أعلنت الشرطة اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة مراهقين فيما يشتبه أنه حادث تدافع، وقع أثناء الاحتفال بيوم "القديس باتريك"، في أحد فنادق إيرلندا الشمالية.

وتحقق شرطة إيرلندا الشمالية، في مقتل فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، واثنين من الفتية، يبلغان من العمر 16 و17 عاما، في حفل أقيم بفندق "جرينفيل" في كوكستاون، مساء أمس الأحد، بحسب ما قاله المسؤول في الشرطة، مارك هاميلتون.

وقال هاميلتون إن ثلاثة مراهقين آخرين أصيبوا، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، مازالت حالتها مستقرة في المستشفى.

وأوضح: "مازالت تحقيقاتنا في مرحلة مبكرة، وعلى الرغم من أن السبب المحدد وراء وقوع الحادث ما زال مجهولا، إلا أن هناك تقارير عن حدوث تدافع في مكان الحادث، وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود مجموعة كبيرة من الشباب الذين كانوا ينتظرون لدخول (صالة ) ديسكو".

وأضاف هاميلتون: "كما أننا لدينا تقارير حول وقوع عراك بعد الواقعة، وقد أبلغ شخص واحد على الأقل عن تعرضه لاعتداء".