مسئول كوري جنوبي: صاروخ مضاد للطائرات انفجر قرب قاعدة جوية بعد إطلاق غير مقصود

أعلن مسؤول من القوات الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن صاروخا موجها مضادا للطائرات انفجر في الهواء اليوم بعد إطلاق غير مقصود أثناء فحص روتيني للصيانة، مؤكدا عدم وجود أية إصابات ناجمة عن الحادث.

وأوضح المسؤول - في تصريح نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية - أن صاروخ "تشونج-أونج" - وهو صاروخ أرض-جو متوسط المدى - انفجر بالقرب من قاعدة للقوات الجوية في مدينة "تشونتشون" التي تقع على بعد 85 كيلومترا شمال شرق العاصمة سول صباح اليوم، علما بأن الصاروخ مصمم على الانفجار بشكل تلقائي في الهواء إذا لم يعمل نظام التوجيه الخاص به بشكل صحيح بعد الإطلاق.

وأكد المسئول عدم حدوث أي خسائر بشرية أو مادية لحقت بالمنشأت، مضيفا أن السلطات المسئولة شكلت فريق عمل لتحديد سبب الانفجار.

يذكر أن صاروخ "تشونج-أونج" مصمم لضرب أي طائرة معادية على ارتفاع 40 كيلومترا، وقد استطاع صاروخان من هذا الطراز إصابة هدف وهمي على بعد حوالي 40 كيلومترا بعد إطلاقهما في أول مهمة اطلاق في عام 2017.