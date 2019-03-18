مكتب مكافحة الإرهاب الهولندي يرفع مستوى التهديد للحد الأقصى بمدينة أوتريخت

رفع مكتب مكافحة الإرهاب الهولندي مستوى التهديد إلى الحد الأقصى في مدينة أوتريخت، في الوقت الذي تكثف فيه الشرطة بذل الجهود لملاحقة منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف قطارا كهربائيا بوسط المدينة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الاثنين أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة المدججة بالسلاح انتشرت في المنطقة التي شهدت الهجوم، فيما حثت السلطات المواطنين على تجنب التواجد في محيط المنطقة لعدم إعاقة عمل فرق الطوارئ.

وقد تمكن منفذ الهجوم من الفرار بواسطة سيارة، مما أثار حالة من الذعر بين أرجاء المدينة لكون منفذ الهجوم طليقا.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص، فيما تبحث الشرطة إمكانية وجود دوافع إرهابية للهجوم.