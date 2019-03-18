اليابان تساعد في إنشاء مركز طبي فى جامبيا

وقعت السفارة اليابانية لدى جامبيا، على اتفاقا للمساعدة على إنشاء مركز طبى فى إقليم بريكاما، لتأمين وتحسين الخدمات الطبية للمرضى الذين يعانون من أمراض الايدز والسكرى وارتفاع ضغط الدم والربو وغيرها، وذكرت السفارة أن قيمة المساعدة اليابانية لإنشاء هذا المركز تعادل حوالى 70964 يورو.

وقال "ديسوكى إينوموتو" السكرتير الثانى بالسفارة اليابانية لدى جمهورية جامبيا إن حكومة اليابان تساهم منذ فترة طويلة فى مواجهة التحديات الصحية على مستوى العالم، عن طريق تقديم الخبرة واتخاذ إجراءات للمساعدة على تحقيق نتائج ملموسة، مضيفا أن اليابان تتعاون مع المجتمع الدولى وتدعم بقوة الدول النامية فى إطار سعيها لتوفير التغطية الصحية العامة".

من جانبه، أعرب مومودو لامين مانيه، مدير إدارة الصحة في إقليم بريكاما، عن تقديره للحكومة اليابانية لمساهمتها المالية في إنشاء هذا المركز لتوفير الرعاية الطبية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأشار المسئول الجامبي إلى أن الاستثمار في المجال الطبي يساعد على إنقاذ الأرواح ويقلل من أعداد المعاقين.