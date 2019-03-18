الصين: نسعى لتنويع التبادل التجاري مع أنجولا

أكد السفير الصيني لدى أنجولا، كوى إيميم، أن بلاده تسعى إلي تنويع التبادل التجارى مع أنجولا، وأنه سيتم التركيز على تبادل المنتجات الزراعية، وقال "سنقوم بتوسيع نطاق التبادل التجاري ليشمل منتجات أخرى، مثل عصائر الفاكهة ومنتجات معدنية إلى جانب الزيوت".

وأضاف السفير - في تصريح له بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بأنجولا التي استمرت ثلاث سنوات - "إن أنجولا تعتبر الشريك الأساسى للصين فى القارة الأفريقية ، وإن التبادل التجارى تزايد بسرعة خلال الأعوام القليلة الماضية ، ولكن العلاقات التجارية مازالت تركز على البترول الخام".

وتابع قائلا "إن قيمة حجم التبادل التجارى بين الصين وأنجولا زادت على 26 مليار دولار خلال العام الماضى، وأنه من المتوقع أن تتزايد أيضاً قريباً فى ظل كثافة العلاقات الثنائية"، مؤكدا أن التعاون بين البلدين يتزايد يوماً بعد يوم، وإن هناك اتصالات مستمرة على المستوى البرلمانى أيضا.