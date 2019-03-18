جماعة حقوقية تطالب سنغافورة بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن ماليزي

طالبت جماعة حقوقية ماليزية، اليوم الاثنين، حكومة سنغافورة بتعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن ماليزي من المقرر إعدامه الجمعة المقبل.

وكانت المحكمة العليا في سنغافورة قد أدانت مايكل جارينج، 30 عاما، عام 2015 بتهمة قتل مواطن هندي في مايو 2010. ورفضت محكمة استئناف مؤلفة من 3 قضاه طلب الطعن على الحكم في 2017.

وقال ان سوريندران، المستشار بجماعة "محامون من أجل الحرية" في بيان: "نناشد رئيس سنغافورة بممارسة الرأفة مع مايكل وتخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة".

واعترف سوريندران بأن جارينج ارتكب "جريمة خطيرة ويجب أن يتم معاقبته"، ولكن أضاف أنه يجب أن "يحصل على فرصة لإعادة التأهيل".

ويذكر أن جارينج كان ضمن عصابة مؤلفة من 4 أشخاص من ساراواك قامت بعملية سرقة وحشية استمرت 7 ساعات في سنغافورة في مايو 2010.

وقام جارينج، الذي كان مسلحا بمنجل طوله 58 سنتميترا، بقتل شخص. وقد أصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات خطيرة خلال واقعة السرقة.

ويشار إلى أن عقوبة الإدانة بالقتل هى الإعدام في سنغافورة، ويمكن فقط إلغاء حكم الإعدام إذا قرر الرئيس العفو عن المدان.