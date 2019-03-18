واشنطن تحقق في إجراءات الموافقة على تشغيل طائرات بوينج 737 ماكس

تجري وزارة النقل الأمريكية تحقيقا حول الإجراءات التي اتبعتها إدارة الطيران الفيدرالية في الموافقة على دخول طائرات شركة "بوينج" من طراز 737 ـ ماكس" للخدمة والتي شهدت حادثين مأساويين متماثلين على مدى ستة أشهر في كل من إثيوبيا وإندونيسيا.

ومن المقرر أن يتركز التحقيق على احتمال وجود أخطاء في هذه الإجراءات على المستوى الفيدرالي بالنسبة للطائرات الواردة حديثا وما إذا كان نظام السلامة قد لعب دورا في الحادثين، كما يتجه التحقيق لما إذا كان تم اتخاذ المعايير السليمة في إصدار شهادات السلامة الجوية للطائرات من ناحية التصميم الهندسي.

بينما تقول إدارة الطيران الفيدرالية إنها التزمت بهذه المعايير إلا أن تشابه الحادثين في إندونيسيا وإثيوبيا، وفقا لما كشف عنه محتوى الصندوقين الأسودين في الحادث الأخير، أثار الشكوك حول هذه الطائرات.

وفي هذا السياق، أشارت بعض المصادر إلى أنه تم إسناد جزء من إجراءات إصدار شهادات السلامة الجوية لمهندسي شركة بوينج أنفسهم، وليس لإدارة الطيران الفيدرالية، وأن الإجراءات تمت بسرعة نظرا لتعجل الشركة الأمريكية للحاق بشركة إيرباص الأوربية التي أنتجت طراز " إيه 320 ـ نيو " الموازي لطائرات بوينج 737 ماكس.