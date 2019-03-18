جيبوتى تعتزم تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الصين

أعرب وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى فى جيبوتى " محمود على يوسف " استمرار بلاده في جهود تطوير الشراكة الاستراتيجية الطويلة المدي ، وأنها ترحب بالمزيد من الاستثمارات ، وقال " إن جيبوتى تشعر بارتياح لمستوى تقدم الشراكة الاستراتيجية مع الصين ، وإنها تقدر المساعدة التى قدمتها الصين لها منذ فترة طويلة بطريقة ودية".

وأضاف "إن جيبوتى على استعداد للاستفادة من الخبرة الصينية فى مجال التنمية وبناء الحزب الحاكم".

وكان الوزير الجيبوتى قد زار الصين مؤخرا ، واجتمع مع " وانج تشى شان" نائب رئيس الصين الذى دعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين اللذين وصفهما بأنهما بلدان صديقان وشقيقان ويوجد بينهما تفاهم متبادل.

تجدر الإشارة إلى أن البلدين سيحتفلان خلال العام الحالى بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.