أنجولا وأوروجواي تتعهدان بالعمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية

تعهدت أنجولا وأوروجواى بالعمل معا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما وذلك من أجل إعلاء قيم الديمقراطية والحرية وحكم القانون.

جاء ذلك في بيان صحفى في ختام زيارة قام بها مؤخرا وزير الشئون الخارجية في أوروجواي "رودولفو نوفوا" إلى أنجولا، وأوضح البيان أن البلدين أكدا أهمية المبادرات الدبلوماسية المشتركة للحفاظ على السلام وتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتشجيع التكامل الاقتصادي والتنمية في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية".

وأعرب الجانبان - حسب البيان - عن ارتياحهما لمستوى الخبرة التى تم اكتسابها خلال العمل المشترك فى مجلس الأمن الدولى حينما كانت الدولتان عضوين غير دائمين فى المجلس خلال الفترة ما بين عامى 2015 و2016.

وأعرب وزير شئون الخارجية فى أوروجواى عن تقديره لجهود الحكومة الأنجولية الرامية إلى توفير الظروف اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبى إلى أنجولا.

وأشار البيان إلى أن الوزير نوفوا وجه الدعوة لنظيره الأنجولي مانويل أوجستو لزيارة أوروجواي، وأنه تم قبول هذه الدعوة ولكن لم يتم تحديد موعد لهذه الزيارة.

جدير بالذكر أن تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين أنجولا وأوروجواي يرجع إلى يوم 26 مارس عام 1988.