تنزانيا تعتزم حظر واردات الأسماك من الصين وفيتنام

أعربت تنزانيا عن اعتزامها فرض حظر على واردات الأسماك من الصين وفيتنام ودول أخرى من أجل حماية مصائد الأسماك المحلية.

وأعلنت الحكومة التنزانية عن خطة لمراجعة قانون الصيد والنظم التى تنظم قطاع الأسماك من أجل تمهيد الطريق لفرض حظر شامل على واردات الأسماك، وخاصة من الصين وفيتنام.

وقال وزير شئون مصائد الأسماك التنزاني " لوهاجا مبينا "إنه سيتم تطبيق نظم لحماية مصائد الأسماك المحلية، مضيفا "نتطلع إلى حماية الموارد البحرية التنزانية من خلال وضع ترتيبات مناسبة للصيد التجاري، لتحقيق الفائدة للعاملين في هذا القطاع محليا".

ومضى قائلا إن وزارة شئون الأسماك تتطلع إلى زيادة قدرات صغار الصيادين من خلال التدريب المناسب على سبل زيادة إنتاجهم، وتابع قائلا إن الحكومة تشجع الصيادين على تشكيل جمعيات تعاونية، وإنها تدعم 40% من إجمالي تكاليف مشتريات مستلزمات الصيد الحديثة، بما فيها مراكب الصيد.

من جانبها، ذكرت الوزارة في معرض تقرير أصدرته مؤخرا أن القراصنة يقومون بعمليات صيد بطريقة غير مشروعة في المياه العميقة باستخدام الديناميت.

من ناحية أخرى، أشار تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة إلى أن عمليات الصيد غير المشروعة تكلف تنزانيا ما يعادل 40 مليون دولار سنويا.