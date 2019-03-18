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بوتين: نأمل أن تساهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 مارس 2019 - 10:34 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مارس 2019 - 10:34 م

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، عن أمل بلاده في أن تساهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في حل الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بوتين قوله، خلال اجتماع مع رئيس "جمعية الحوار الروسي الفرنسي" تيري مارياني، "نأمل أن تساهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل إيجابي في هذا الشأن، فالمنظمة تقوم بدور نشط نسبيًا الآن في جنوب شرق أوكرانيا، وسوف تساهم في حل تلك الأزمة، إلى جانب العديد من الأزمات الأخرى في الفضاء الأوراسي".

كما أعرب عن استعداد موسكو للسعي إلى تحقيق ذلك من خلال جميع السُبل الممكنة.

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