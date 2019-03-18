5 مواطنين هنود بين قتلى حادثي مسجدين في نيوزيلندا

أكدت الهند أمس الأحد، أن خمسة من مواطنيها قُتلوا في الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا على مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضية.

وقالت المفوضية العليا الهندية في ولنجتون في تغريدة لها حددت أيضًا أسماء الضحايا: "بقلوب حزينة للغاية، تلقينا نبأ فقدان الأرواح الثمينة لخمسة من مواطنينا في الهجوم الإرهابي المروع في مدينة كرايستشيرش".

وكان 50 شخصًا على الأقل قد قُتلوا وأصيب العشرات في الهجومين على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، خلال صلاة الجمعة.

وتم توجيه اتهام لرجل استرالي (28 عاما) بالقتل فيما يتعلق بالهجومين، اليوم التالي.