زيادة المخصصات المالية لمشروع ميناء صيد رشيد لتصل 600 مليون جنيه

قال هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه تم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لدراسة طلب الشركة المنفذة لمشروع ميناء صيد رشيد، بزيادة المخصصات المالية للمشروع ليصبح ٦٠٠ مليون جنيه، بدلاً من 410 مليون جنيه، للانتهاء من المشروع والاستفادة من الاستثمارات التى أنفقت عليه بقيمة 430 مليون جنيه لكامل العقد وقد تمت الموافقة على الزيادة.

جاء هذا خلال تفقد المحافظ، للأعمال الجارية بالميناء، والتى وصلت نسبة التنفيذ 78%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع فى يونيو 2020.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد، أن ميناء الصيد الجديد سيضم 3 مصانع، منها مصنع لتعليب الأسماك، ومصنع لشباك الصيد، ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية، ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.