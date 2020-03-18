«قومي المرأة» يشيد بمنح العاملات من الأمهات لأشخاص ذوي إعاقة إجازة بأجر كامل

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، باستجابة مجلس الوزراء لطلب إدراج السيدات العاملات من الأمهات لأشخاص ذوي إعاقة ممن تزيد أعمارهن على 12 عامًا ضمن الفئات المشمولة بقرار مجلس الوزراء بمنح إجازة من العمل بمرتب كامل ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة على أبنائها وبناتها، وتقديرها لظروف المواطنين وحرصها على تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير جميع الظروف المناسبة لحمايتهم ضد أي خطر يهدد حياتهم وحياة المحيطين بهم.

من جانبها، قالت هبة هجرس، عضو المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، إنه فور إصدار مجلس الوزراء للقرار بمنح إجازة من العمل بمرتب كامل للعاملات من الأمهات لأطفال أعمارهم دون سن الإثني عشر عامًا تتابعت شكاوى الأمهات لأشخاص ذوي إعاقة وبخاصة ذوي الإعاقات الذهنية منهم يؤكدون فيها على عدم قدرة أبنائهم من ذوي الإعاقة على رعاية أنفسهم في المنزل، وطالبن بضمهم للشرائح الممنوحة إجازة ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة للفيروس.

وتابعت هجرس: «وفور وصول أصوات هؤلاء النساء إلى مجلس الوزراء تمت الاستجابة الفورية لهن».