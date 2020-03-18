حصيلة الوفيات جراء كورونا في إيطاليا تقفز لتقارب 3000

أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية في نشرتها اليومية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد جراء عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)ازدادت لتصل إلى 35 ألفا و 713 حالة إصابة، فيما تم تسجيل 2978 حالة وفاة جراء المرض.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بنحو 13% بالمقارنة بأمس الثلاثاء، وهو معدل أبطأ من الزيادة التي ظلت ثابتة منذ يوم الاثنين قبل الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، تراوحت الزيادة اليومية في العدوى ما بين 17 و21 %.

ويشمل الرقم الإجمالي للعدوى ارتفاعا بنسبة 37 % في حالات التعافي، حيث تماثلت للشفاء 4025 حالة، وزاد عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة بواقع 6ر9 % ليصلوا إلى 2257 مريضا.

وسجلت الوفيات معدلا مرتفعا في إيطاليا بلغ 3ر8 %.

ولا يزال إقليم لومباردي، الذي يضم ميلانو، المنطقة الأكثر تضررا من تفشي المرض، حيث بلغ عدد الحالات المصابة هناك 17 ألفا و713 حالة إصابة بالإضافة إلى 1959 حالة وفاة.

وفي إقليم لاتسيو، التي يضم روما، زادت الحالات بنسبة 20 % تقريبا لتصل إلى 724 حالة.