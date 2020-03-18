الوصيف لـ «الشروق»: محافظ البنك المركزى وعد بمنح قطاع السياحة تسهيلات جديدة لمواجهة أزمة كورونا

ـ شركات السياحة تحتاج لبعض التمويل قصير المدى

ــ الاتحاد يُعدُّ خطة لتدريب العاملين فى الفنادق عن بعد

قال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية: إن محافظ البنك المركزى، طارق عامر، وعد بإصدر قرارات لمساندة قطاع السياحة، تتمثل فى منح المنشآت التى لم تحصل على مستحقات لها من شركات تتعامل معها فى الخارج مساندة حتى تستطيع أن تستكمل نشاطها.

ويقول رئيس الاتحاد، «نحتاج بعض التمويل قصير المدى، ومحافظ المركزى وعد بأن يتم الإعلان عن هذه القرارات قريبا».

وبحسب الوصيف، فإن قرارات المركزى بتأجيل سداد الأقساط، ستساعد أصحاب المشروعات السياحية فى تخطى هذه المرحلة، وستؤدى إلى الحد من وجود مشروعات متعثرة جراء انحسار الأعداد السياحية مع إغلاق جميع الأسواق السياحية.

ويعمل الاتحاد على تعديل خطة التدريب التى سبق وأن أعدها لقطاع السياحة، وفقا لما قاله الوصيف، مشيرا إلى أنه سوف يعلن قبل نهاية الشهر الحالى عن إتاحة تدريب من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحيث يتم منح التدريب للعاملين فى أكثر من فندق فى أكثر من مكان بما يتيح عقد أكثر من دورة تدريبية، واستفادة أكبر عدد من الفنادق.

وكان خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أعلن خلال اجتماعه مع رئيس اتحاد الغرف السياحية، أمس الأول الثلاثاء، عن الاتفاق مع شركتين عالميتين هما (بريفيريسك، وتى يو ڤى نور) للبدء الفورى بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى الكشف على جميع العاملين بالقطاع السياحى.

وبحسب الوصيف، فإن الاتحاد يعمل على حل المشكلات التى قد تواجه شركات السياحة فيما يتعلق بخطة مغادرة السائحين المتواجدين فى مصر حاليا، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مصر للطيران ووزير الطيران، ووزير السياحة، لتوفير أماكن لكل السائحين الراغبين فى المغادرة سواء على رحلات منتظمة من خلال مصر للطيران، أو من خلال رحلات الطيران غير المنتظم.

وأكد الوصيف، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق رحلات الطيران لا يعتبر قرارا لإغلاق المجال الجوى، ولكن من الممكن أن يرحل السائح بعد اليوم الخميس من خلال طائرات تأتى ولكن خالية من أى ركاب.

وأرسلت سلطة الطيران المدنى المصرية خطابا، أمس الأول الثلاثاء، إلى جميع شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة استثنت فيه خمس حالات من الهبوط بالمطارات المصرية بعد سريان قرار تعليق الرحلات الدولية؛ حيث تشمل هذه الحالات شركات الطيران التى تقوم بنقل أفواج سياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدنى على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها.

كما تشمل الحالات رحلات الهبوط الفنى للتزويد بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب والرحلات الداخلية بين المطارات المصرية ورحلات الشحن الجوى الدولية والإسعاف الدولية من وإلى مصر.