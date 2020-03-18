أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 100 مليار ليرة (4ر15 مليار دولار) للتخفيف من تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتشمل "حزمة درع الاستقرار الاقتصادي" التي تتألف من 19 بندا تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة، ودفعات أقساط الضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر للقطاعات الحيوية مثل السيارات والتجزئة والنقل والمنسوجات والترفيه.

كما أعلن أردوغان خفض ضريبة القيمة المضافة من 18 في المئة إلى 1 في المئة على الرحلات الجوية الداخلية، وقال إن الشركات المعرضة للخطر يمكنها تأجيل دفع أقساط الفائدة على القروض لمدة ثلاثة أشهر، على الأقل.

وتعهد الرئيس التركي في كلمة للأمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء وممثلي المنظمات غير الحكومية في العاصمة أنقرة، بدعم المصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا أردوغان مواطني بلاده إلى عدم الخروج من منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع إلا في حالات "الضرورة القصوى" والحد من اللقاءات الاجتماعية "حتى يختفي هذا التهديد".

يذكر أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الذي يعرف أيضا باسم "كوفيد-19" أو "فيروس سارس-كوف-2"، في تركيا ارتفعت إلى 98 حالة منذ تسجيل أول حالة يوم 11 مارس الجاري، كما تم الإعلان عن أول حالة وفاة اليوم الأربعاء.