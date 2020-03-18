 أفغانستان تغلق المطاعم وأحواض السباحة وأماكن أخرى بسبب فيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 18 مارس 2020 12:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

أفغانستان تغلق المطاعم وأحواض السباحة وأماكن أخرى بسبب فيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:12 م

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، إغلاق المطاعم وأحواض السباحة والحانات والمجمعات الرياضية كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى ذلك، أضافت الوزارة أنه يتم منع جميع التجمعات، حتى إشعار آخر، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتم حث المواطنين على إبلاغ الشرطة عن أي انتهاكات لهذه القواعد من خلال خط ساخن.

وكانت وزارة الحج والشؤون الدينية في أفغانستان قد دعت المواطنين أمس الثلاثاء إلى الصلاة في المنازل وتفادي مراسم العزاء في المساجد.

وكانت الحكومة قد أجلت في وقت سابق بدء العام الدراسي الجديد لشهر واحد.

وتم إلغاء أيضا مراسم عيد النوروز التقليدية بمناسبة العام الفارسي الجديد.

وسجلت البلاد 22 حالة مؤكدة لكوفيد-19، جميعها قادمة من إيران المجاورة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك