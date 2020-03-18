أفغانستان تغلق المطاعم وأحواض السباحة وأماكن أخرى بسبب فيروس كورونا



أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، إغلاق المطاعم وأحواض السباحة والحانات والمجمعات الرياضية كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.



وبالإضافة إلى ذلك، أضافت الوزارة أنه يتم منع جميع التجمعات، حتى إشعار آخر، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



وتم حث المواطنين على إبلاغ الشرطة عن أي انتهاكات لهذه القواعد من خلال خط ساخن.



وكانت وزارة الحج والشؤون الدينية في أفغانستان قد دعت المواطنين أمس الثلاثاء إلى الصلاة في المنازل وتفادي مراسم العزاء في المساجد.



وكانت الحكومة قد أجلت في وقت سابق بدء العام الدراسي الجديد لشهر واحد.



وتم إلغاء أيضا مراسم عيد النوروز التقليدية بمناسبة العام الفارسي الجديد.



وسجلت البلاد 22 حالة مؤكدة لكوفيد-19، جميعها قادمة من إيران المجاورة.