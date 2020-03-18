تعقيم مباني ديوان عام محافظة الإسكندرية والأحياء والجهات التابعة لها للوقاية من كورونا

قام فريق مكافحة العدوى، التابع لوزارة الصحة، بعملية تطهير وتعقيم لجميع الإدارات بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس "كورونا" والسيطرة عليه.



وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف-في تصريح مساء الثلاثاء- أنه تم التنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، التي يجب عليهم اتباعها تجنبا للإصابة بالفيروس .. مشيرًا إلى أنه تم وضع الملصقات وإرشادات التوعية وطرق الوقاية منه وأهم الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية وذلك بالمباني والأماكن الظاهرة بالمحافظة.



وأشار الشريف إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حرصا على سلامة الوطن والمواطنين.