 نيكي يرتفع 0.84% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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نيكي يرتفع 0.84% في بداية التعامل بطوكيو

رجل يضع قناعا يمر أمام شاشة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 28 فبراير 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز
رجل يضع قناعا يمر أمام شاشة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 28 فبراير 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 3:24 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 3:24 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وصعد نيكي 0.84 في المئة إلى 17154.08 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.85 في المئة إلى 1279.27 نقطة.


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