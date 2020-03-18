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رجل يضع قناعا يمر أمام شاشة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 28 فبراير 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وصعد نيكي 0.84 في المئة إلى 17154.08 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.85 في المئة إلى 1279.27 نقطة.