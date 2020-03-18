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ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وصعد نيكي 0.84 في المئة إلى 17154.08 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.85 في المئة إلى 1279.27 نقطة.