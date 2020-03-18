 الوفد يخصص صندوق لتبرعات الأعضاء لإغاثة متضرري الطقس السيئ ودعم مواجهة كورونا - بوابة الشروق
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الوفد يخصص صندوق لتبرعات الأعضاء لإغاثة متضرري الطقس السيئ ودعم مواجهة كورونا

بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:33 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:33 م

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ، قرارًا بتخصيص صندوق للتبرعات من الأعضاء تحت إشراف فيصل الجمال أمين صندوق الحزب.

وأوضح أبو شقة أن موارد الصندوق تخصص لمتضرري حالة سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها مصر مؤخرًا ، وكذا ما يلزم اتخاذه من جانب الحزب من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 في جميع محافظات مصر.

وناشد أبو شقة أعضاء الحزب بضرورة وسرعة التفاعل مع الصندوق، كل حسب قدرته، لكي يقوم الحزب بواجبه المنوط بالوقوف إلى جوار الدولة المصرية والمواطنين في مواجهة هذه الأزمات.

وقال رئيس الوفد إن أبناء بيت الأمة جزء من نسيج مصر القوي الذي تزيده الأزمات ترابطًا وتماسكًا ووقوفًا إلى جوار الدولة ومساندة لها وللمواطنين.


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