المتحدث العسكري: خطة لتطهير جميع المنشآت العامة للدولة ذات التجمعات الكبيرة

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن الأخبار المتداولة حول تطبيق حظر التجول في مصر ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف «الرفاعي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة لا تتأخر عن المواطنين في توضيح المعلومات الخاصة بها في توقيتها، مشيرًا إلى إصدار بيان عبر الصفحات الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، والموقع الرسمي لوزارة الدفاع حول نفي هذه الشائعة.

وشدد على أهمية رجوع المواطنين للصفحات الرسمية قبل إعادة نشر أو إصدار معلومات غير دقيقة، لافتًا إلى أن الشائعات المتداولة تضر المواطنين وتلفت انتباه الناس لاتخاذ إجراءات غير مدروسة.

وأكد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة تدعم الدولة وقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان والوزارات المعنية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأشار إلى أن إدارة الحرب الكيميائية وبعض الإدارات التخصصية داخل القوات المسلحة معنية بإجراءات التطهير في الجامعات والمدارس، متابعًا أن هناك خطة لتطهير جميع المنشآت العامة للدولة ذات التجمعات الكبيرة.

ونفى «الرفاعي» استخدام مروحيات لرش مبيدات ضد فيروس «كورونا»، مؤكدًا: «القوات المسلحة عندما تتخذ إجراء تعلن عنه من خلال المصادر الرسمية لها».