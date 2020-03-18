الفلبين: وقف إطلاق النار مع المتمردين للتركيز على محاربة انتشار كورونا

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، وقف إطلاق النار أحادي الجانب مع المتمردين لتركيز الجهود على محاربة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن دوتيرتي، أمر الجيش والشرطة بوقف الهجمات ضد "جيش الشعب الجديد" في إطار وقف إطلاق النار الذي يبدأ غدا الخميس ويستمر حتى 15 من أبريل المقبل.

كما دعا وزير الداخلية إدواردو آنو، الجماعة بتطبيق وقف إطلاق النار من جانبها وأن يكونوا جزءا من الحل في الحرب على العدو المشترك في إشارة لفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرئاسي سلفادور بانيو، إن الحكومة تطمح من خلال وقف إطلاق النار إلى تقديم الخدمات الصحية العامة بسرعة دون معوقات لحركة العاملين والإمدادات الطبية، يشار إلى أن ثلث الفلبين الشمالي يخضع للحجر الصحي على خلفية تفشي الفيروس الذي أصاب 202 شخص وأسفر عن وفاة 12 في الفلبين حتى الآن.