الجيش الفرنسي يتدخل لنقل مصابي كورونا بطائرات هليكوبتر

في الوقت الذي يتفاقم فيه انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في فرنسا، وإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البلاد في حالة حرب، دخل الجيش الفرنسي على خط الأزمة عبر نقل المصابين بالفيروس على متن طائرات هليكوبتر.

وذكرت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، أنه بينما يتم تخصيص مستشفى نموذجي في إقليم "ألزاس" لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، تطوع الجيش الفرنسي لنقل المرضى جوا بطائرات هليكوبتر إلى المستشفيات المخصصة لمواجهة الفيروس.

وأعلن ماكرون، في خطابه مساء الاثنين الماضي حول مكافحة فيروس كورونا المستجد، أن الخدمة الصحية للقوات المسلحة ستنشئ مستشفى ميداني في (ألزاس) وسيتم نشر عناصر الجيش الفرنسي لتخفيف الضغط على المستشفيات الغارقة من تدفق المرضى المصابين بـ"كوفيد-19". وفي خطابه استخدم ماكرون مرارا عبارة "نحن في حالة حرب".

والمستشفى الميداني للجيش الفرنسي، سيكون عبارة عن خيمة كبرى تضم هيكل طبي نموذجي وتشمل ثلاثون سريرًا للإنعاش، فضلا عن تزويده بطواقم وخدمات طبية من الجيش الفرنسي. ولم يتم تحديد الموقع الدقيق لنشر المستشفى.

وأعلن ماكرون أن الجيش سيساعد أيضا في نقل المرضى من المناطق الأكثر تضررا وبالتالي تقليل الازدحام في المستشفيات في مناطق معينة.

وتم وضع العديد من وحدات الإنعاش التي تنقل ما بين ستة واثني عشر مريضا بالطائرة العسكرية تبعا لحالتهم، في حالة تأهب.

ووفقا لمصدر عسكري فرنسي، سيتم نقل ستة مرضى من مستشفى مولهاوس (أوت رين) جوا اليوم الأربعاء إلى مستشفى تولون العسكري (فار).

من جهته، قال جون روتنير، رئيس حزب الجمهوريين عن منطقة (جراند إيست) إن هذا الإجراء سيكون جيدًا، موضحاً أنه في بداية الأسبوع، قدم 200 مريض إضافي أنفسهم في أربع وعشرين ساعة في المستشفيات في أوت رين.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 7730 حالة فيما سجلت البلاد 175 حالة وفاة.