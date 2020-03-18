رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن أملها في توفير لقاح لكورونا قبل الخريف

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن شركة الأبحاث الألمانية "كيور فاك" التي تحصل على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تطور لقاحا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول النصف الثاني من العام الجاري.

وعرضت المفوضية دعما ماليا بقيمة 80 مليون يورو (7ر87 مليون دولار) لشركة "كيور فاك".

وقالت فون دير لاين في مقطع فيديو :"آمل أن نتمكن مع هذا الدعم من الحصول على لقاح في السوق ربما قبل الخريف. وقد ينقذ هذا الأرواح في أوروبا وبقية العالم أيضًا".

وفي عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت صحيفة ألمانية أن الولايات المتحدة عرضت على الشركة مليار دولار للحصول على الحقوق الحصرية للقاح الذي تقوم بتطويره. ونفت "كيور فاك" صحة التقارير التي تحدثت عن العرض الأمريكي.