وزير الرياضة يشهد اتفاقية بين «الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية وإيجى جيت» لبناء منصة وقواعد بيانات

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شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية وشركة ايجى جيت ( احدى شركات صندوق تحيا مصر ) والتى تقوم بمقتضى الاتفاق وكشريك تكنولوجي ببناء تطبيق على الهاتف المحمول للاتحاد وقواعد بيانات اللاعبين والهيئات المشتركة بالاتحاد فى مصر والتعاون لإنشاء اكاديمية لمطوري الألعاب الالكترونية فى مصر.

واكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان الاتفاقية تأتى ضمن خطوات لعملية التحول الرقمي فى مجال الرياضة المصرية وتبنى الوزارة لمشروعات الرقمنة وأبرزها مشروعات مراكز الشباب الافتراضية التى تلبى تطلعات الشباب وفقا للمفاهيم والأدوات الحديثة التى يشهدها العالم فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدريب ١٠ آلاف مطور للخدمات والألعاب الالكترونية التى اطلقها فى منتدى الشباب بمدينة شرم الشيخ، والوصول لأفضل تمثيل مصرى فى المحافل الرياضية الدولية المتعددة من خلال اكتشاف المواهب وأصحاب القدرات المتميزة فى اللعبات التى تجذب ملايين الشباب والنشء.

اكد شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية ان الاتفاقية تساعد الاتحاد على الوصول للقاعدة الكبيرة من لاعبى وممارسى الرياضات الالكترونية فى كافة الأنحاء واللعبات وتساعد الاتحاد فى تبنى الخطط والمسابقات والبطولات التى تكتشف الموهوبين والمتميزين ودعم قدراتهم وتكوين الفرق واللجان الرياضية الالكترونية للممارسين لها بالأندية ومراكز الشباب والجامعات والمدارس ومراكز الرياضات الالكترونية الخاصة.

واضاف عبدالباقى ان خلال ايام سيتم الإعلان عن مبادرات ومسابقات وبطولات تتبناها الوزارة لاكتشاف الموهوبين فى الرياضات الالكترونية وأصحاب الأفكار فى ابتكار ألعاب إلكترونية جديدة تناسب الثقافة المصرية.

ومن جانبها قالت الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ان الاتفاقية تأتى أهميتها كونها تساعد على الوصول بالخدمات والمنتجات الرقمية ووسائل التسويق الإلكتروني لشباب يعطى الوقت والجهد للرياضة الذهنية المحببة له وتجعله جزءا من الصناعات الرقمية وليس مجرد ممارس لها بتبنى أفكاره لإنتاج الألعاب المفيدة وتطويرها من خلال عمليات التدريب وصقل المهارات .